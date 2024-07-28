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27-річний футболіст може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Ан-Наср має широкі фінансові можливості, тому саудівський клуб продовжуватиме намагатися підписувати статусних гравців з Європи.

Одноклубником Кріштіану Роналду в найближчому майбутньому може стати вінгер Рафінья з Барселони.

Як повідомляє іспанське видання Sport, Ан-Наср готовий запропонувати за 27-річного бразильця величезні гроші — 100 мільйонів євро.

У разі продажу Рафіньї Барселона зможе профінансувати літні підписання Ніко Вільямса і Дані Ольмо. З огляду на цей факт, каталонці будуть підштовхувати бразильця до від'їзду, але для початку пропозиція має надійти.

Минулого сезону гравець узяв участь у 37 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, забив десять м'ячів і зробив 13 асистів. Чинний трудовий договір Рафіньї з Барселоною розрахований до 2027 року.