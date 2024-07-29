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Іранець їде до ОАЕ.

Нападник Сердар Азмун перейшов із леверкузенського Баєра в Шабаб Аль-Ахлі з ОАЕ. Про це повідомляє офіційний сайт еміратського клубу.

Деталі трансферу 29-річного гравця не розкриваються, але раніше відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо в повідомляв про те, що Шабаб Аль-Ахлі заплатить за форварда п'ять мільйонів євро.

За інформацією Трансфермаркт, угоду між футболістом та клубом підписано до 30 червня 2027 року.

Минулого сезону Сердар Азмун на правах оренди виступав за римську Рому, відігравши 29 матчів, забивши три голи та віддавши чотири результативні передачі.