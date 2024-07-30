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До вашої уваги трансляція поєдинку групового етапу Олімпійських ігор.

Сьогодні, 30 липня, у матчі проти збірної Аргентини U-23 вирішиться доля збірної України U-23 на Олімпіаді-2024 у Франції.

У рамках третього туру групового етапу футбольного турніру ОІ на Ліон Стедіум відбудеться зустріч між колективами Хав'єра Маскерано та Руслана Ротаня. Початок поєдинку — о 18:00 за київським часом.

В УАФ зазначають, що для виходу до чвертьфіналу плей-оф "синьо-жовтих" влаштує перемога або нічия з не менш результативним рахунком, ніж у паралельному матчі між Марокко та Іраком.

Онлайн-трансляція матчу Україна — Аргентина:

Нагадаємо, що в першому турі українці зазнали поразки від іракців (2:1), після чого, в другому, здолали марокканців (2:1).