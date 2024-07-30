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"Синьо-жовті" все ж випереджають Марокко за додатковими показниками.

В Українській Асоціації Футболу прокоментували плутанину з інтерпретацією місця збірної України в групі В Олімпіади-2024 у Франції після двох турів.

УАФ надіслала запит до організаторів змагань щодо позиції "синьо-жовтих" у квартеті з Аргентиною, Марокко та Іраком. Зазначимо, що ще вчора, 29 липня, на офіційному сайті Олімпійських ігор Україна перебувала на третій сходинці турнірної таблиці групи В.

Станом на зараз, вона виглядає вже наступним чином:

"Організатори футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 підтвердили, що перед заключним туром Україна перебуває вище Марокко за додатковими показниками та є другою у групі", — передає офіційний Telegram-канал УАФ.

Нагадаємо, слідкувати за матчем 3 туру групового етапу ОІ-2024 Україна — Аргентина можна у нашій текстовій онлайн-трансляції. Стартові склади команд доступні за посиланням.