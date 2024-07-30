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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Олімпійських ігор-2024 у рамках групи B, у якому зіграють Україна U-23 та Аргентина U-23.

Україна та Аргентина зіграють матч третього туру футбольного турніру в рамках Олімпійських ігр-2024 в Ліоні.

Руслан Ротань, після перемоги над Марокко (2:1), залучив до стартового складу Максима Таловєрова до центру оборони.

Хав'єр Маскерано, на тлі перемоги над Іраком (3:1), використав із перших хвилин Лухана на правому фланзі оборони, тоді як Сімеоне гратиме праворуч у півзахисті, а Гонду розташується в парі нападників.

Україна U-23: Фесюн — Крупський, Таловєров, Батагов, Мартинюк — Криськів, Рубчинський, Михайленко — Хлань, Сікан, Брагару.

Запасні: Єрмаков, Сич, Очеретько, Краснопір, Велетень, Федор.



Аргентина U-23: Руллі — Лухан, ді Чезаре, Отаменді, Солер — Сімеоне, Фернандес, Медіна, Альмада — Гонду, Альварес.