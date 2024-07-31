Поєдинки наступного раунду відбудуться в п'ятницю, 2 серпня.
Олімпіада-2024, Getty Images
31 липня 2024, 00:20
У Франції завершилися всі матчі групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024.
Таким чином, визначилися всі 8 команд-учасниць 1/4 фіналу плей-оф.
Розклад чвертьфінальних матчів:
П'ятниця, 2 серпня
16:00. Марокко — США
18:00. Японія — Іспанія
20:00. Єгипет — Парагвай
22:00. Франція — Аргентина
Нагадаємо, олімпійська збірна України посіла третю сходинку турнірної таблиці групи В із Марокко, Аргентиною та Іраком.