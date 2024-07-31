У Франції завершилися всі матчі групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024.

Таким чином, визначилися всі 8 команд-учасниць 1/4 фіналу плей-оф.

Розклад чвертьфінальних матчів:

П'ятниця, 2 серпня

16:00. Марокко — США
18:00. Японія — Іспанія
20:00. Єгипет — Парагвай
22:00. Франція — Аргентина

Нагадаємо, олімпійська збірна України посіла третю сходинку турнірної таблиці групи В із Марокко, Аргентиною та Іраком.