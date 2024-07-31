Колектив Дмитра Михайленка дістався півфіналу плей-оф турніру.
Владислав Крапивцов, Getty Images
31 липня 2024, 16:29
В УЄФА оголосили символічну збірну чемпіонату Європи-2024 у Північній Ірландії серед команд U-19, передає офіційний сайт організації.
Місце серед цієї 11-ки знайшлося й для голкіпера збірної України Владислава Крапивцова.
На рахунку 19-річного гравця 4 матчі на Євро-2024, в яких він пропустив 3 голи, 2 рази зберігши свої ворота "сухими".
На початку липня Крапивцов залишив Дніпро-1 на правах вільного агента.
Нагадаємо, що збірна України U-19 під керівництвом Дмитра Михайленка завдяки виходу до півфіналу Євро-2024 виборола путівку на чемпіонат світу-2025 (U-20).