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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 2 серпня і розпочнеться о 16:00.

У рамках чвертьфіналу плей-оф футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Марокко та США.

МАРОККО — США

П'ЯТНИЦЯ, 2 СЕРПНЯ, 16:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЯЕЛЬ ФАЛЬКОН (АРГЕНТИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після скандального матчу першого туру групового етапу проти Аргентини, в якому Марокко все ж здобуло три очки (2:1), представник КАФ зустрівся з Україною, драматично зазнавши поразки (2:1). В останньому турі команді Таріка Сектіуї для гарантованого виходу до плей-оф була потрібна звитяга над Іраком, якої вона й досягла (3:0).

Для марокканців нинішня поява на футбольному турнірі Олімпіади є восьмою в історії. Лише вдруге ця африканська збірна зуміла подолати перший раунд змагань. Навіть незначне покращення нинішнього результату буде для Марокко історичним досягненням. З огляду на виступи обох команд на груповому етапі, перемога над американцями представнику КАФ скоріше все ж під силу.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Таріка Сектіуї є фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу Марокко в основний час пропонується коефіцієнт 2.32, тоді як потенційний успіх США оцінюється показником 3.10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.35. Шанси марокканців на прохід до наступної стадії — 1.70, тоді як шанси американців — 2.17.

Підопічні Марко Мітровича стартували з розгромної поразки від Франції (3:0), після чого, в другому турі, відігралися на Новій Зеландії (4:1). Отримати друге місце турнірної таблиці групи А американцям удалося після впевненої звитяги над Гвінеєю (3:0). Підсумкова позиція США навряд чи здивувала когось, хоча в суперники в плей-оф представник КОНКАКАФ отримав збірну, з якою точно зможе боротися до останнього.

Американці нарешті перервали свою невдалу серію, вперше з 2000 року (Австралія) вийшовши з групи. Тоді команда дісталася півфіналу плей-оф, де зазнала поразки, потім також поступившись у матчі за третє місце. Вихід до наступного раунду зараз є цілком реалістичною ціллю для цього північноамериканського колективу.

Зазначимо, що Марокко та США зустрічалися в першому турі групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-1972 у Німеччині. Тоді команди не виявили сильнішого, також не відзначившись голами (0:0).

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