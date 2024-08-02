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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 2 серпня і розпочнеться о 18:00.

У рамках чвертьфіналу плей-оф футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Японії та Іспанії.

ЯПОНІЯ — ІСПАНІЯ

П'ЯТНИЦЯ, 2 СЕРПНЯ, 18:00. ЛІОН СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДААН БЕЙДА (МАВРИТАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Відсутність у заявці досвідчених гравців поза віковим лімітом не завадила японцям досягти максимально можливого результату в квартеті D із Парагваєм, Малі та Ізраїлем. У першому турі команда Ґо Оїви розгромила парагвайців (5:0), після чого скромно впоралася спочатку з малійцями (1:0), а потім і з ізраїльтянами (1:0).

У разі звитяги над іспанцями, сітка плей-оф цілком дозволяє Японії гарантувати собі олімпійські медалі, діставшись фіналу змагань. Цей представник АФК ніколи не брав участі у вирішальному поєдинку футбольного турніру ОІ, лише двічі зазнав поразки в матчі за третє місце (2012 і 2021). Найкращим результатом японців залишається "бронза", здобута в Мексиці в 1968 році.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Санті Денії є фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу Іспанії в основний час пропонується коефіцієнт 2.04, тоді як потенційний успіх Японії оцінюється показником 3.95. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.25. Шанси іспанців на прохід до наступної стадії — 1.52, тоді як шанси японців — 2.58.

Іспанія виглядала явним фаворитом квартету С, в якому опинилася разом з Єгиптом, Домініканською Республікою та Узбекистаном. Однак, як друге місце турнірної таблиці групи, так і сама гра колективу Санті Денії викликали в деяких уболівальників справедливі питання. У першому турі іспанці скромно здолали узбеків (2:1), потім впоралися з домініканцями (3:1), після чого несподівано поступилися єгиптянам (2:1).

Так чи інакше, Іспанія залишається одним із фаворитів змагань загалом. Враховуючи те, в якій частині сітки плей-оф опинився цей представник УЄФА "завдяки" поразці від Єгипту, вихід іспанців до фіналу був би доволі очікуваною подією, навіть попри не надто впевнений виступ у групі. У 2021 році (Японія) команда зазнала невдачі у вирішальному поєдинку, тоді як в 1992-му (Іспанія) здобула своє наразі єдине "золото" ОІ.

Зазначимо, що Японія та Іспанія зустрічалися на трьох футбольних турнірах Олімпійських ігор. У 1968 році (Мексика) в третьому турі групового етапу команди поділили очки (0:0), у 2012 році (Велика Британія) японці святкували мінімальну перемогу (1:0) в першому турі групового етапу, а в 2021-му (Японія) іспанці завдяки єдиному голу, забитому в додатковий час, дісталися фіналу змагань.

КОМАНДИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ

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