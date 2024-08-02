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Завершився перший поєдинок 1/4 фіналу плей-оф турніру у Франції.

У рамках чвертьфіналу плей-оф футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 у Франції на Парк де Пренс (Париж) відбулося протистояння між збірними U-23 Марокко та США.

Відкрити рахунок у першому таймі матчу вдалося нападнику марокканців Рахімі, для якого це взяття воріт стало п'ятим у чотирьох поєдинках змагань. У другій половині зустрічі колектив Таріка Сектіуї розгромив команду Марко Мітровича, ще тричі скерувавши м'яч в її ворота.

Зазначимо, що у півфіналі плей-оф Марокко зустрінеться з переможцем пари Японія — Іспанія.

Марокко — США 4:0

Голи: Рахімі, 29 (пен.), Ахомаш, 63, Хакімі, 70, Маухуб, 90+1 (пен.)

Марокко: Ель Каджуї — Хакімі, Ель Аззузі, Букамір, Ель Уаді — Рішардсон (Бушуарі, 80), Таргаллін (Кешта, 81) — Ахомаш (Накаш, 90+3), Ель Ханнусс, Еззальзулі (Бен Сегір, 73) — Рахімі (Маухуб, 81)

США: Шульте — Гарріел, Циммерманн, Робінсон, Толкін (Вайлі, 80) — Макглінн (Атенсіо, 71), Тессманн, Міхайлович (Макгвайр, 66) — Паредес, Ааронсон (Кремаскі, 80), Яу (Бут, 66)

Попередження: Ель Ханнусс — Макглінн, Ааронсон