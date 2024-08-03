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Команди порадували глядачів трьома результативними ударами.

У рамках контрольного поєдинку англійський Тоттенгем і німецька Баварія зустрілися на Сеул Ворлд Кап Стедіум у Південній Кореї.

Мюнхенці відкрили рахунок у матчі завдяки швидкому голу Відовича. По перерві Горецка, який вийшов на поле з лави запасних, подвоїв перевагу номінальних гостей. Вже за 10 хвилин лондонці відповіли результативним ударом Порро. Більше голів у поєдинку не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу колективу Венсана Компані.

Зазначимо, що команди зустрінуться ще раз вже наступної суботи, 10 серпня. Товариський матч відбудеться в Лондоні (початок — о 19:30 за Києвом).

Тоттенгем — Баварія 1:2

Голи: Порро, 66 — Відович, 4, Горецка, 56

Тоттенгем: Вікаріо (Остін, 74) — Порро (Ебботт, 79), Дрегушин (Біссума, 46), Девіс (Скіпп, 64), Спенс (Донлі, 64) — Сарр (Девайн, 64), Грей (Емерсон, 46) — Джонсон (Мур, 75), Меддісон (Бергвалль, 46), Сон (Вернер, 75) — Кулусевські (Ланкшір, 75)

Баварія: Ноєр (Ульрайх, 46) — Бої (Мазрауї, 68), Кім (Даєр, 55), Станішич (Асеко Нкілі, 81), Геррейру (Азну, 55) — Кімміх (Горецка, 46), Павлович (Палінья, 46) — Гнабрі (Личина, 46), Мюллер (Лаймер, 46), Тель (Іранкунда, 68) — Відович (Сарагоса, 46)

Попередження: Спенс — Горецка