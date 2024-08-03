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Суперником була збірна Кореї.

У суботу, 3 серпня, збірна України зустрічалася зі збірною Південної Кореї у фіналі жіночого командного турніру з фехтування на шаблі на Олімпіаді.

Першою вийшла Ольга Харлан, яка виграла свою дуель.

Слідом за нею почала Юлія Бакастова, яка змогла завдати три удари, але пропустила сім, пропустивши збірну Кореї вперед. Трохи вдаліше виступили Аліна Комащук, розігравши з суперницею по п'ять ударів.

Ольга Харлан знову вийшла на доріжку за рахунку 20:14 на користь Південної Кореї, і зуміла скоротити відрив до 25-23. Камбек закріпили Бакастова і Комащук, проте на фінальний бій Ольга виходила за рахунку 40-37.

У підсумку, українська спортсменка привела свою збірну до перемоги — 42-45, завоювавши для України перше золото на цій Олімпіаді.