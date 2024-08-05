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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 5 серпня і розпочнеться о 19:00.

У рамках півфіналу плей-оф футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Марокко та Іспанії.

МАРОККО — ІСПАНІЯ

ПОНЕДІЛОК, 5 СЕРПНЯ, 19:00. МАРСЕЛЬ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІЛГІЗ ТАНТАШЕВ (УЗБЕКИСТАН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Марокканці фінішували першими в квартеті В з Аргентиною, Україною та Іраком. Підтвердили свій статус дуже сильного колективу підопічні Таріка Сектіуї в 1/4 фіналу плей-оф, де їм протистояли США. Марокко домінувало в першому таймі дуелі, але саме в другому було значно ефективнішим. Рахунок 4:0 цілком можна вважати справедливим результатом того матчу.

Нинішній склад представника КАФ установив історичне для країни досягнення. Вперше за вісім появ на футбольному турнірі ОІ марокканці подолали більше одного раунду. Проте, очевидно, що цього разу Марокко може розраховувати на отримання місця на умовному п'єдесталі. Якщо дістатися фіналу плей-оф буде нелегко, то вибороти в Єгипту "бронзу", якщо той зазнає поразки від Франції, команда точно здатна.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Санті Денії є фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу Іспанії в основний час пропонується коефіцієнт 2,23, тоді як потенційний успіх Марокко оцінюється показником 3,45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,25. Шанси іспанців на прохід до наступної стадії — 1,63, тоді як шанси марокканців — 2,34.

Посівши друге місце в групі С з Єгиптом, Домініканською Республікою та Узбекистаном, Іспанії вдалося відкласти потенційне зіткнення з одним із двох інших фаворитів турніру до фіналу/матчу за третє місце. У чвертьфіналі плей-оф колектив Санті Денії розібрався з Японією (3:0). Ця звитяга була не настільки впевненою, наскільки такою була перемога Марокко, але все одно проблем іспанці майже не зазнали.

На папері, сьогодні Іспанія зустрінеться з найскладнішим з усіх попередніх суперником. Завадити іспанцям удруге поспіль дістатися фіналу плей-оф футбольного турніру Олімпійських ігор намагатиметься головне відкриття поточного розіграшу. Представнику УЄФА потрібно довести, що від нього не дарма чекають щонайменше прямої боротьби за "золото", якщо не його здобуття.

Зазначимо, що раніше Марокко та Іспанія двічі зустрічалися в рамках Олімпіади, при чому в обох випадках у третьому турі групового етапу. У 2000 році (Австралія) іспанці святкували перемогу з рахунком 2:0, тоді як у 2012-му (Велика Британія) сильнішого виявлено не було (0:0).

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