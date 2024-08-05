Почалась футбольна пенсія.
Джакомо Бонавентура, x.com/AlShabab_EN
05 серпня 2024, 08:20
Італійський центральний півзахисник Джакомо Бонавентура ніколи в своїй професійній кар’єрі не залишав межі Італії заради виступів у інших країнах.
Однак у віці 34 років контракт виконавця з Фіорентиною добіг до завершення, тож гравець зміг вільно обирати новий шлях до себе.
Аравійський Аш-Шабаб при цьому своєчасно з’явився на обрії з контрактом на 4 млн євро зарплатні на рік.
Причому угода була підписана всього на один сезон із можливістю продовження ще на рік за згоди сторін.
Бонавентура в минулому сезоні відіграв 43 матчі, забив вісім голів та віддав чотири гольові передачі.