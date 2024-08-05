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Почалась футбольна пенсія.

Італійський центральний півзахисник Джакомо Бонавентура ніколи в своїй професійній кар’єрі не залишав межі Італії заради виступів у інших країнах.

Однак у віці 34 років контракт виконавця з Фіорентиною добіг до завершення, тож гравець зміг вільно обирати новий шлях до себе.

Аравійський Аш-Шабаб при цьому своєчасно з’явився на обрії з контрактом на 4 млн євро зарплатні на рік.

Причому угода була підписана всього на один сезон із можливістю продовження ще на рік за згоди сторін.

Бонавентура в минулому сезоні відіграв 43 матчі, забив вісім голів та віддав чотири гольові передачі.