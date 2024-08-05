Інше

Мандрівка Близьким Сходом триває.

Малійський нападник Мусса Марега ще кілька років тому шокував своєю результативністю під час виступів за португальський Порту, проте влітку 2021 року вирішив у якості вільного агента перейти до аравійського Аль-Хіляля.

Той контракт для 33-річного виконавця був нетривалим, і вже за два роки він перейшов до Шарджі з ОАЕ на правах річної угоди.

Цього літа й ця домовленість добігла до завершення, тож футболіст знову опинився на ринку вільних агентів із 31 матчем, 11 голами та двома гольовими передачами за останній сезон за плечима.

Наступним пунктом призначення для Марега став знову ж таки аравійський клуб — цього разу Ед-Дірія, яка тільки-но починає розбудовувати свій новий проєкт.

Контракт строком на два роки.