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Український спеціаліст пішов з команди за сімейними обставинами.

Шериф на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Юрія Гури.

47-річний українець залишив молдавський клуб по сімейним обставинам.

Гуру замінить Мислав Кароглан, який раніше працював з Хайдуком та Істрою.

Нагадаємо, Гура очолив Шериф на початку червня цього року. Під його керівництвом команда встигла провести шість матчів, з яких два виграла та чотири програла.

При цьому Шериф вже встиг вилетіти з кваліфікації Ліги Європи і тепер зіграє у відборі Ліги конференцій.