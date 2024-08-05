Український спеціаліст пішов з команди за сімейними обставинами.
Юрій Гура, ФК Шериф
05 серпня 2024, 19:40
Шериф на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Юрія Гури.
47-річний українець залишив молдавський клуб по сімейним обставинам.
Гуру замінить Мислав Кароглан, який раніше працював з Хайдуком та Істрою.
Нагадаємо, Гура очолив Шериф на початку червня цього року. Під його керівництвом команда встигла провести шість матчів, з яких два виграла та чотири програла.
При цьому Шериф вже встиг вилетіти з кваліфікації Ліги Європи і тепер зіграє у відборі Ліги конференцій.