У цьому турнірі може взяти участь Кривбас.
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05 серпня 2024, 15:44
Сьогодні, 5 липня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій для сезону-2024/25.
У цьому раунді візьмуть участь 48 команд (38 за Шляхом представників ліг та 10 за Шляхом чемпіонів).
У турнірі може взяти участь Кривбас, якщо поступиться чеській Вікторії Пльзень у третьому раунді відбору Ліги Європи.
Якщо команда Юрія Вернидуба поступиться чехам, то зіграє проти іспанського Бетіса.
Результати жеребкування:
Матчі цієї стадії турніру заплановані на 22 та 29 серпня.
Раніше стали відомі потенційні пари плей-оф раунду кваліфікації Ліги Європи.