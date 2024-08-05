Ліга конференцій

У цьому турнірі може взяти участь Кривбас.

Сьогодні, 5 липня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій для сезону-2024/25.

У цьому раунді візьмуть участь 48 команд (38 за Шляхом представників ліг та 10 за Шляхом чемпіонів).

У турнірі може взяти участь Кривбас, якщо поступиться чеській Вікторії Пльзень у третьому раунді відбору Ліги Європи.

Якщо команда Юрія Вернидуба поступиться чехам, то зіграє проти іспанського Бетіса.

Результати жеребкування:

Матчі цієї стадії турніру заплановані на 22 та 29 серпня.

Раніше стали відомі потенційні пари плей-оф раунду кваліфікації Ліги Європи.