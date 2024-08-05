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Помста іспанців за поразку на ЧС-2022.

В рамках 1/2 фіналу футбольного турніру Олімпіади-2024 олімпійська збірна Іспанії грала з олімпійською національною командою Марокко.

На 37-й хвилині нападник "атлаських левів" Суф'ян Раїмі відкрив рахунок в матчі, реалізувавши одинадцятиметровий постріл. Але по перерві іспанська збірна перевернула хід зустрічі. Спочатку представник Барселони Фермін Лопес відіграв один гол марокканців, а вже під завісу двобою правий захисник Іспанії Хуанлу вивів свою команду вперед, встановивши таким чином остаточний рахунок гри — 2:1.

У фіналі Іспанія гратиме з переможцем пари Франція — Єгипет.

Іспанія — Марокко 2:1

Голи: Раїмі, 37 (з пенальті) — Фермін Лопес, 65, Хуанлу, 85

Марокко: Мохамеді — Хакімі, Ель-Аззазі, Букамір (Маууб, 88), Ель-Уаді — Річардсон, Таргаллін — Ахомаш, Бен-Сегір, Абде — Раїмі

Іспанія: Тенас — Пубіль (Хуанлу, 61), Ерік Гарсія, Кубарсі, Міранда (Гутьєррес, 61) — Барріос (Бернабе, 61), Баена (Тур'єнтес, 90+1) — Орос, Лопес (Саму, 88), Гомес — Руїс

Попередження: Раїмі, 37, Річардсон, 77 — Тенас, 38, Лопес, 67, Бернабе, 72