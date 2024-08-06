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Став відомий другий фіналіст турніру.

У півфіналі Олімпіади-2024 між собою зустрічалися збірні Франції та Єгипту.

У додатковий час французи забили два голи і вийшли у фінал, де зіграють проти іспанців.

Франція U-23 — Єгипет U-23 3:1

Голи: Матета, 83, 99, Олісе, 108 — Сабер, 62.

Франція U-23: Рест, Трюффер, Лукеба, Баде, Сільдійя, Шотар, Діуф (Дуе, 76), Акліуш (Магасса, 119), Олісе, Ляказетт (Калімуендо, 105), Матета (Шеркі, 118).

Єгипет U-23: Ала, Абдельмагід, Файєд, Ель Дебес (Мажар, 90), Шехата (Саад, 111), Ель-Ненні, Адель (Тарек, 93), Сабер (Камаль, 98), Кока, Зізо (Хамді, 111), Фейсал (Отто, 90).

Предупредження: Зізо (105+1), Камаль (105+2), Лукеба (105+4), Баде (89), Файєд (90+7), Мікале (90+8).

Вилучення: Файєд (92).