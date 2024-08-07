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Основний час завершився обміном голами.

Італійський Мілан глибокої ночі за європейським часом у Балтиморі на M&T Бенк Стедіум виграв товариський матч у каталонської Барселони.

Команда Паулу Фонсеки стартувала з двох швидких голів, проте ще до завершення стартової половини першого тайму "блаугранас" змогли відіграти один із них зусиллями Левандовські.

Після перерви ініціатива в атаці належала вже повністю Барселоні й зрештою вона зуміла черговим голом польського нападника перевести гру в серію пенальті.

А вже під час лотереї три гравці Барси, Кунде, Жуньєнт та Фає витягнули програшні квитки, тоді як у Мілана це зробили тільки Беннасер та Калулу.

Барселона — Мілан 2:2 (3:4 – пен.)

Голи: Левандовські, 22, 58 — Йович, 10, Пулішич, 15

Барселона: тер Штеген (Пенья, 61) — Вальє (Кунде, 46), Домінгес, (А. Куенка, 78), Ленгле (Мартінес, 61), Мартін (Фає, 78) — Касадо, Крістенсен (Берналь, 46) — Дельгадо (Т. Фернандес, 87), Гюндоган (Жуньєнт, 46), Рафінья (Г. Фернандес, 78) — Левандовські (Роке, 78).

Мілан: Торріані — Салемакерс, Томорі (Габбія, 78), Тіав (Калулу, 87), Террачано (Хіменес, 78) — Муса (Адлі, 62), Лофтус-Чік (Дзеролі, 87) — Чуквуезе (Куенка Мартінес, 78), Пулішич (Окафор, 62), Леау (Беннасер, 46) — Йович (Калабрія, 66).

Попередження: Мартін, Касадо, Жуньєнт, Фернандес — Салемакерс, Беннасер