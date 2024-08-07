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Українці перетнулись на полі в другому таймі.

Мадридський Реал глибокої ночі за європейським часом у Шарлотт на Банк оф Амеріка Стедіум виграв товариський матч у лондонського Челсі.

Команда Карло Анчелотті закрила половину першого тайму двома голами від Васкеса та Діаса, проти чого суперники знайшли відповідь лише під перерву зусиллями Мадуеке.

На другий тайм у складі Реала з’явився у воротах Андрій Лунін і більше "бланкос" не пропускали, тоді як у Челсі після 58 хвилини грав у нападі Михайло Мудрик, однак "сині" відповідно більше не забивали. Власне, як суперники.

Реал Мадрид — Челсі 2:1

Голи: Васкес, 19, Діас, 27 — Мадуеке, 39

Реал Мадрид: Куртуа (Лунін, 46) — Васкес, Мілітао (Асенсіо, 66), Рюдігер (Рамон, 78), Фран Гарсія — Модрич (Лоренсо, 83), Мартін, Себальйос — Родріго (Латаса, 66), Діас (Обрадор, 78), Вінісіус (Пас, 66).

Челсі: Йоргенсен — Джеймс (Фофана, 70), Бадьяшиль, Колвілл, Гюсто — Фернандес, Лавія (Кайседо, 58) — Мадуеке, Нкунку, Стерлінг (Мудрик, 58) — Гую (Дьюсбері-Голл, 66).

Попередження: Лунін