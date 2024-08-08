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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 8 серпня і розпочнеться о 18:00.

У рамках поєдинку за третє місце в плей-оф футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Єгипту та Марокко.

ЄГИПЕТ — МАРОККО

ЧЕТВЕР, 8 СЕРПНЯ, 18:00. ЛА БОЖУАР СТЕДІУМ, НАНТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після напруженої дуелі з Парагваєм (1:1) в 1/4 фіналу плей-оф, яка завершилася серією пенальті (5:4), єгиптяни зустрілися зі збірною країни-господарки турніру. Колектив Рожеріо Мікале навіть міг створити сенсацію, але мінімальна перевага Єгипту над Францією протрималася лише півгодини. Представник КАФ затягнув до додаткового часу й французів, але посипався там після вилучення, зазнавши поразки (3:1).

Бразильський керманич єгиптян доволі несподівано отримав можливість поповнити свою скарбничку ще однією медаллю Олімпіади. Нагадаємо, що в 2016 році футбольний турнір ОІ під його керівництвом виграла Бразилія. Єгипет утретє в своїй історії братиме участь у матчі за третє місце. Дві попередні спроби (Нідерланди-1928 і Японія-1964) були невдалими.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Таріка Сектіуї є фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу Марокко в основний час пропонується коефіцієнт 1.76, тоді як потенційний успіх Єгипту оцінюється показником 4.90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.70. Шанси марокканців на здобуття медалей — 1.32, тоді як шанси єгиптян — 3.45.

Марокканці розгромили США (4:0) в 1/4 фіналу плей-оф і мали можливість уперше в своїй історії дістатися фіналу футбольного турніру ОІ. Однак, скористатися нею в матчі проти Іспанія Марокко не вдалося. Команда Таріка Сектіуї лідирувала з мінімальною перевагою після першого тайму зустрічі, але іспанці у вольовому стилі (2:1) відібрали в неї місце в головному поєдинку змагань.

Цей марокканський колектив уже встановив новий рекорд країни, діставшись півфіналу плей-оф. Від медалей Марокко відділяє зустріч із цілком знайомим суперником. Враховуючи виступи "Фараонів" та "Атласних левів" на попередніх стадіях поточних змагань, саме другі виглядають такою командою, яка має здатність здобувати звитяги в подібних поєдинках.

Зазначимо, що в липні 2023 року Єгипет і Марокко зустрілися в ході відбору на турнір у Франції. У фіналі Кубка Африки-2023 (U-23), що проходив у Рабаті, сильнішими (2:1) завдяки єдиному голу в додатковий час виявилися марокканці.

Навряд чи хтось чекав побачити ці два колективи в боротьбі за медалі. Однак, варто зазначити, що марокканці дуже добре проявили себе в ході турніру та цілком заслуговують на "бронзу". Жодна з цих двох країн ще не здобувала медалей футбольного турніру Олімпіади, тож ставки сьогодні дуже високі. Вперше в історії змагань одразу два представника КАФ дісталися вирішальних поєдинків.

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