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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 9 серпня і розпочнеться о 19:00.

У рамках фіналу плей-оф футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Франції та Іспанії.

ФРАНЦІЯ — ІСПАНІЯ

П'ЯТНИЦЯ, 9 СЕРПНЯ, 19:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РАМОН АБАТТІ (БРАЗИЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Хоч і не без проблем, але французи все ж упоралися з Аргентиною (1:0) в 1/4 фіналу плей-оф. Далі їм довелося зустрітися з Єгиптом, єдиною командою, якій вдалося здолати сьогоднішнього суперника Франції. Єгиптяни дали бій фавориту протистояння, але клас усе ж дався взнаки, тож путівка до фіналу дісталася колективу Тьєррі Анрі.

Для "Ле Бле" це перший із 1984 року (США) та лише третій загалом подібний фінал. Минулого разу, в Пасадіні, Франції вдалося здобути перемогу у вирішальному поєдинку. Раніше лише чотирьом країнам удавалося здобути золоті медалі, приймаючи футбольний турнір ОІ. Місце в цьому квартеті має й Іспанія (1992).

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Тьєррі Анрі є фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу Франції в основний час пропонується коефіцієнт 2.56, тоді як потенційний успіх Іспанії оцінюється показником 3.15. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.10. Шанси французів на здобуття медалей — 1.76, тоді як шанси іспанців — 2.08.

Іспанці доволі невимушено розібралися з Японією (3:0) на шляху до 1/2 фіналу плей-оф. Там на Іспанію чекала зустріч із Марокко, головною "темною конячкою" турніру. Колектив Санті Денії зазнав мінімальної поразки за підсумками першого тайму, а от у другій половині протистояння був ефективнішим і здобув вольову звитягу (2:1) завдяки голу та асисту півзахисника Ферміна Лопеса.

За спиною в іспанців поразка у фіналі подібного турніру в 2021 році (Японія) та 2000-му (Австралія). Обидва рази команді вдавалося не програти в основний час, але цього було замало для "золота". Французи будуть першим рівним, якщо не взагалі сильнішим суперником Іспанії на цих змаганнях, тоді як Франція вже зустрічалася бодай з тією ж Аргентиною, визначеною напередодні турніру третім фаворитом.

Як не дивно, Франція та Іспанія зустрічалися на футбольному турнірі ОІ лише раз. У другому турі групового етапу змагань, які проходили в США в 1996 році, європейські команди не виявили сильнішого, обмінявшись голами (1:1). Цікаво, що нинішній керманич іспанців, якому тоді було 22 роки, перебував у стартовому складі своєї збірної.

За медалі одразу два представника УЄФА боротимуться вперше з 1992 року, коли змагання проходили в Іспанії. Тоді, в Барселоні, країна-господарка здобула своє перше та наразі єдине "золото" Олімпіади в цій дисципліні. Та чи вдасться іспанцям повторити цей успіх уже не на своїй території — дізнаємося вже сьогодні ввечері.

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