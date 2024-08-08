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У сітці воріт єгипетської збірної побувало шість м'ячів.

Збірна Марокко у матчі за третє місце на Олімпійських іграх-2024 розгромила Єгипет із рахунком 6:0.

Марокканці відкрили рахунок на 23 хвилині зусиллями Абде Еззальзулі, а за дві хвилини Суф'ян Рахімі подвоїв перевагу в рахунку.

Потім на 51 хвилині Білал Ель-Ханнус забив третій м'яч у ворота суперника, а Рахімі, Акрам Накаш та Ашраф Хакімі довели рахунок до розгромного.

Таким чином, марокканці здобули бронзові нагороди Олімпійських ігор-2024. Для них це перша олімпійська нагорода на ОІ, де вперше вони взяли участь у 1964 році.

Єгипет U-23 — Марокко U-23 0:6

Голи: Еззальзулі, 23, Рахімі, 26, 64, Ель-Ханнус, 51, Накаш, 73, Хакімі, 87.

Єгипет U-23: Ала — Ель Дебес (Атеф, 46), Абдельмагід, Тарек, Шехата (Хамді, 86) — Ель-Ненні — Сабер (Камаль, 56), Кока — Адель, Зізо (Саад, 12), Фейсал (Мажар, 86).

Марокко U-23: Мунір — Ель-Уаді, Букамір, Накаш (Тахіф, 81), Хакімі — Таргаллін (Кехта, 63) — Ель-Ханнус (Маууб, 78), Річардсон (Бен-Сігер, 77) — Еззальзулі (Бучаарі, 78), Ахомаш, Рахімі.

Попередження: Абде — Хакімі.