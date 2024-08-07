Зірковий німець дограватиме у США.
Марко Ройс, Fabrizio Romano
07 серпня 2024, 19:58
Колишній атакуючий півзахисник дортмундської Боруссії та збірної Німеччини Марко Ройс, як і очікувалося, продовжить кар'єру в американсько-канадській МЛС.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 35-річний німець повністю узгодив контракт із Лос-Анджелес Геллаксі, який буде розраховано до грудня 2025 року.
Ройс найближчими днями вирушить до США для проходження медогляду і підписання угоди.
Нагадаємо, що на початку липня досвідечний плеймейкер залишив Боруссію (Дортмунд), яку представляв протягом 12 років.
На рахунку Ройса 170 голів і 131 асист у 429 матчах у всіх турнірах за дортмундців. Із "джмелями" він здобув 2 Кубка Німеччини і три Суперкубка країни.