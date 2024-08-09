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Французи тричі пропустили в першому таймі зустрічі з Іспанією.

У рамках фіналу плей-оф футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 у Франції зустрілися місцева збірна U-23 та збірна Іспанії.

Рахунок у матчі на Парк де Пренс у Парижі відкрили господарі поля (Мійо, 11'). Проте, після цього колектив Тьєррі Анрі пропустив утричі більше (Ф. Лопес, 18', 25', Баена, 28').

За даними OptaJean, Франція стала першою з 1912 року збірною, яка пропустила три голи в першому таймі фіналу подібних змагань. Тоді, 112 років тому, Велика Британія здолала Данію з рахунком 4:2 у шведському Стокгольмі.

Слідкуйте за другим таймом матчу Франція — Іспанія на нашому сайті.