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Марокканець допоміг своїй команді здобути бронзові медалі.

Центральний нападник збірної Марокко Суф'ян Рахімі став найкращим бомбардиром футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 у Франції.

Для 28-річного гравця Аль-Айна (ОАЕ) ці змагання були більш ніж удалими. Рахімі забив щонайменше один гол у кожному з шести матчів, в яких брав участь.

Загалом, на рахунку нападника колективу Таріка Сектіуї 8 результативних ударів і 1 асист. Збірна Марокко завоювала "бронзу" Олімпіади, розгромивши Єгипет (6:0) у матчі за третє місце.

Золоті медалі за підсумками фінального матчу проти Франції дісталися збірній Іспанії.