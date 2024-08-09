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Команда Сантьяго Денії здобула золоті медалі чоловічого футбольного турніру на Олімпіаді-2024.

У фінальному матчі чоловічого турніру літніх Олімпійських ігор збірна Франції в якості господарки зустрілася з Іспанією, щоб визначити володаря комплекту золотих медалей.

Протягом основного часу французи поступалися супернику в два голи, проте у другому таймі змогли відігратися і перевести матч в овертайми — рятувальним став реалізований пенальті у виконанні Матета на 90+3 (3:3).

Утім, вже у додатковий час Олімпійська збірна Франції не змогла продовжити свій успіх, оскільки дубль Камельйо став фатальним для господарів турніру.

Іспанці офіційно стали олімпійськими чемпіонами літньої Олімпіади-2024, а французи завершили турнір зі срібним комплектом медалей.

Франція U-23 — Іспанія U-23 3:5

Голи: Мійо, 11 Акліуш, 78 Матета, 90+3 (пен) - Лопес, 18, 25 Баена, 28 Камельйо, 100, 120+1

Франція U-23: Рест — Сідія (Шеркі, 110), Баде, Люкеба, Трюффер — Коне (Магасса, 106) — Мійо (Дуе, 77), Шотар (Акліуш, 52) — Олісе — Ляказетт (Калімуендо-Муїнга, 52), Матета

Іспанія U-23: Тенас — Пубіль (Санчес, 73), Гарсія, Кубарсі, Міранда — Барріос, Баена (Турр'єнтес Імас, 83) — Орос (Пачеко, 88), Лопес (Бернабе, 72), Гомес — Руїс (Камельйо, 83)

Попередження: Коне, Баде — Бернабе, Баена, Міранда, Пачек, Камельйо