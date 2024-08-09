Інше

Дивіться відео найкращих моментів фінального матчу літніх Олімпійських ігор, що відбувся 9 серпня 2024 року.

У фінальному матчі чоловічого турніру літніх Олімпійських ігор-2024 збірна Іспанії здобула непросту перемогу над господаркою цьогорічних змагань в особі Франції та виграла золотий комплект медалей.

За підсумками основного часу фінальний свисток зафіксував результативну нічию 3:3, тоді як в овертаймах Камельйо оформив дубль та приніс для своєї країни перемогу в фіналі літньої Олімпіади.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Франція — Іспанія у фіналу Олімпійських ігор-2024:



Франція U-23 — Іспанія U-23 3:5

Голи: Мійо, 11 Акліуш, 78 Матета, 90+3 (пен) - Лопес, 18, 25 Баена, 28 Камельйо, 100, 120+1

Франція U-23: Рест — Сідія (Шеркі, 110), Баде, Люкеба, Трюффер — Коне (Магасса, 106) — Мійо (Дуе, 77), Шотар (Акліуш, 52) — Олісе — Ляказетт (Калімуендо-Муїнга, 52), Матета

Іспанія U-23: Тенас — Пубіль (Санчес, 73), Гарсія, Кубарсі, Міранда — Барріос, Баена (Турр'єнтес Імас, 83) — Орос (Пачеко, 88), Лопес (Бернабе, 72), Гомес — Руїс (Камельйо, 83)

Попередження: Коне, Баде — Бернабе, Баена, Міранда, Пачек, Камельйо