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Перші 3 очки для клубу з Глазго в новому сезоні.

У рамках другого туру шотландської Прем'єр-ліги-2024/25 Рейнджерс приймав Мотервелл на Гемпден Парк.

Номінальні господарі поля вийшли вперед завдяки голу Дессера. Пізніше Преппер забив у власні ворота, а Черни знову вивів колектив Філіппа Клемана вперед. Всі голи було забито в першому таймі зустрічі.

Рейнджерс — Мотервелл 2:1

Голи: Дессер, 13, Черни, 24 — Преппер, 17 (автогол)

Рейнджерс: Батленд — Таверньє, Суттар, Преппер (Балогун, 73), Їлмаз — Беррон, Діоманде (Дауелл, 82) — Черни (Маккосленд, 57), Лоуренс (Стерлінг, 56), Райт (Матондо, 73) — Дессер

Попередження: Преппер, Їлмаз

Нагадаємо, що у вівторок, 13 серпня, клуб із Глазго прийматиме Динамо в рамках матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів (початок — о 21:45 за Києвом). Перша зустріч завершилася нічийним результатом (1:1). Розсудить команди італійська бригада арбітрів.