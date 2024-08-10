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Команди обмінялися голами в контрольному поєдинку.

Англійський Евертон та італійська Рома не виявили сильнішого в товариському матчі на Гудісон Парк у Ліверпулі.

Відкрити рахунок у першому таймі зустрічі вдалося Пеллегріні. Господарі поля відновили паритет у поєдинку завдяки голу Калверта-Льюїна. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

Зазначимо, що для українського нападника Роми Артема Довбика це була перша поява в стартовому складі нового клубу.

Евертон — Рома 1:1

Голи: Калверт-Льюїн, 62 — Пеллегріні, 39

Евертон: Пікфорд — Коулман (Янг, 32), Тарковські, О'Браєн, Миколенко — Гує, Айрогбунам (Армстронг, 79), Дукуре (Ндіає, 63) — Макніл (Ліндстрьом, 63), Калверт-Льюїн (Бету, 79), Гаррісон

Рома: Свілар — Челік, Манчіні (Смоллінг, 79), Ндіка, Анхеліньйо — Ле Фе (Бальданці, 63), Крістанте — Суле (Дібала, 75), Пеллегріні (Бове, 75), Залевські (Ель Шаараві, 46) — Довбик

На Евертон далі чекає домашній матч 1 туру АПЛ проти Брайтона (17 серпня), тоді як Рома в 1 турі Серії А на виїзді протистоятиме Кальярі (18 серпня).