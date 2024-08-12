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Football.ua розповідає, де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів.

У середу, 14 серпня, на стадіоні "Народови" у Варшаві відбудеться поєдинок за Суперкубок УЄФА між тріумфатором Ліги чемпіонів іспанським Реалом та переможцем Ліги Європи італійською Аталантою.

Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Де дивитись матч Реал Мадрид — Аталанта?

У прямій трансляції зустріч Реал — Аталанта покаже медіасервіс MEGOGO.

Реал 8 разів брав участь у Суперкубках УЄФА. "Вершкові" здобули 5 перемог, остання з яких була у 2022 році. А от їхній суперник дебютує в матчах за Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, Реал виграв Лігу чемпіонів, здолавши у фіналі Боруссію Дортмунд. Аталанта у фіналі Ліги Європи перемогла Баєр.