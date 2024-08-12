Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та Олександрія.

Черкаський ЛНЗ та Олександрія зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги на полі черкаського Центрального.

Андрес Карраско, після перемоги над Лівим берегом (1:0), використав із перших хвилин Бара в центрі поля.

Руслан Ротань, у свою чергу, використав у рамці воріт Єрмакова, тоді як Кравченко та Шабанов зіграють у лінії оборони, Шостак долучиться до центрального трикутнику, а Філіппов та Шулянський розташуються в атаці.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Г. Пасіч — Яшарі, Бар, Тілль — Олійник, Ассінор, Ейнел.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Муравський, Бойко, Молло, Наумець, Ангелов, Норенков.



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Шостак — Беззера, Філіппов, Шулянський.