Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та Олександрія.
Олександр Філіппов, фото ФК Олександрія
12 серпня 2024, 14:27
Черкаський ЛНЗ та Олександрія зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги на полі черкаського Центрального.
Андрес Карраско, після перемоги над Лівим берегом (1:0), використав із перших хвилин Бара в центрі поля.
Руслан Ротань, у свою чергу, використав у рамці воріт Єрмакова, тоді як Кравченко та Шабанов зіграють у лінії оборони, Шостак долучиться до центрального трикутнику, а Філіппов та Шулянський розташуються в атаці.
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Г. Пасіч — Яшарі, Бар, Тілль — Олійник, Ассінор, Ейнел.
Запасні: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Муравський, Бойко, Молло, Наумець, Ангелов, Норенков.
Запасні: Шевченко, Костишин, Мишньов, Базаєв, Логінов, Плакса, Ващенко, Скорко, Кампуш, Авагімян, Смирний, Погорілий.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Шостак — Беззера, Філіппов, Шулянський.
Гра ЛНЗ — Олександрія почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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