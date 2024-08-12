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В середу, 14 серпня, відбудеться матч за Суперкубок УЄФА, в якому переможець Ліги чемпіонів Реал зустрінеться з тріумфатором Ліги Європи Аталантою.

Поєдинок відбудеться у Варшаві. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Реал — Аталанта:

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Реал 8 разів брав участь у Суперкубках УЄФА. "Вершкові" здобули 5 перемог, остання з яких була у 2022 році. А от їхній суперник дебютує в матчах за Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, Реал виграв Лігу чемпіонів, здолавши у фіналі Боруссію Дортмунд. Аталанта у фіналі Ліги Європи перемогла Баєр.