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Реал, gettyimages
12 серпня 2024, 14:15
В середу, 14 серпня, відбудеться матч за Суперкубок УЄФА, в якому переможець Ліги чемпіонів Реал зустрінеться з тріумфатором Ліги Європи Аталантою.
Поєдинок відбудеться у Варшаві. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Реал — Аталанта:
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Реал 8 разів брав участь у Суперкубках УЄФА. "Вершкові" здобули 5 перемог, остання з яких була у 2022 році. А от їхній суперник дебютує в матчах за Суперкубок УЄФА.
Нагадаємо, Реал виграв Лігу чемпіонів, здолавши у фіналі Боруссію Дортмунд. Аталанта у фіналі Ліги Європи перемогла Баєр.