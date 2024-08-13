Відомий арбітр поїхав за кривавими грошима...
Даніеле Орсато, Getty Images
13 серпня 2024, 18:23
Відомий італійський арбітр Даніеле Орсато влаштувався працювати в російському футбольному союзі, де буде суддівським експертом організації.
Нагадаємо, 48-річний італієць завершив кар'єру арбітра після минулого Євро-2024, де він обслуговував чотири зустрічі, зокрема чвертьфінал між Англією та Швейцарією.
На його рахунку понад 600 матчів, багато з яких у єврокубках, зокрема фінал Ліги чемпіонів у сезоні-2019/20 між ПСЖ та Баварією.
У 2020 році Даніеле визнавався найкращим арбітром світу за версією IFFHS.