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Відомий арбітр поїхав за кривавими грошима...

Відомий італійський арбітр Даніеле Орсато влаштувався працювати в російському футбольному союзі, де буде суддівським експертом організації.

Нагадаємо, 48-річний італієць завершив кар'єру арбітра після минулого Євро-2024, де він обслуговував чотири зустрічі, зокрема чвертьфінал між Англією та Швейцарією.

На його рахунку понад 600 матчів, багато з яких у єврокубках, зокрема фінал Ліги чемпіонів у сезоні-2019/20 між ПСЖ та Баварією.

У 2020 році Даніеле визнавався найкращим арбітром світу за версією IFFHS.