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Хорватський хавбек оголосив про завершення своєї міжнародної кар'єри.

Центральний півзахисник збірної Хорватії Марцело Брозович оголосив про завершення своєї міжнародної кар'єри у 31 рік.

"99. Саме стільки разів мені випала честь зіграти за збірну Хорватії, і з цим числом я завершу свої виступи на міжнародній арені.

Я завжди віддавав сто відсотків зусиль, енергії, сили та пристрасті для Хорватії. Це стандарт, встановлений багатьма великими гравцями до мене, стандарт, до якого ми всі прагнули в цьому незабутньому поколінні, і стандарт, до якого повинні прагнути всі у майбутньому. Я відчуваю, що я пройшов і досяг усього, чого міг бажати з Хорватією, і що настав час дати дорогу молодим.

99 матчів. Хтось запитає, чи божевільний я зупинятися саме на цьому числі? Це було навіть більше, ніж я міг бажати та мріяти. Ці 99 були дуже епічними!" — написав Брозович у своєму прощальному листі.



Марцело Брозович дебютував за збірну Хорватії у 2014 році, зігравши з того моменту на міжнародному рівні 99 матчів, забивши 7 голів та віддавши 7 результативних передач.

У футболці "шашкових" досвідчений хавбек ставив віцечемпіоном світу у 2014 році, а також бронзовим призером чемпіонату світу-2022.