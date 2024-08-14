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Стали відомі склади команд на матч Суперкубка Європи.

В рамках матчу за Суперкубок Європи Реал зіграє проти Аталанти. В стартовому склади мадридців з'явиться зірковий нападник Кіліан Мбаппе. Що стосується Андрія Луніна, то він розпочне гру у запасі.

В Аталанти відзначимо появу з перших хвилин Адемоли Лукмана, який став героєм фіналу Ліги Європи проти Баєра

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені — Родріго, Беллінгем, Вінісіус Жуніор — Мбаппе

Запасні: Лунін, Вальєхо, Гарсія, Модрич, Гюлер, Себальйос, Діас, Камавінга, Ендрік, Васкес, Рамон

Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Лоренсо, Руджері — Пашалич — Де Кетеларе, Лукман

Запасні: Карнесеккі, Россі, Годфрі, Баккер, Сулемана, Ретегі, Вавассорі, Касса, Комі, Манцоні, Палестра, Торнагі

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.