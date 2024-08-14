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Голи Вальверде та Мбаппе принесли мадридцям черговий трофей.

Великий клубний футбол поступово повертається, й одним з найцікавіших матчів тижня стала зустріч Реала та Аталанти в Польщі в рамках Суперкубка Європи. Карло Анчелотті довірив місце в старті своїй новій головній зірці — Кіліану Мбаппе. Андрій Лунін, своєю чергою, залишився в запасі. Джан П'єро Гасперіні не міг розраховувати на Джанлуку Скаммака, але в старті був герой фіналу Лігу Європи Адемола Лукман та вже повноцінний гравець бергамасків Шарль Де Кетеларе.

З перших хвилин команди почергово володіли м'ячем, але до дійсно небезпечних моментів справа не доходила. Спочатку Аталанта грала в низькому блоці, але мадридці декілька разів загострювали ситуацію. Наприклад, Мбаппе пробивав з меж чужого штрафного після прострілу з флангу, але влучив у супротивника. Сигналізував про гру рукою нападник, втім арбітр дозволив грати далі.

Після декількох випадів мадридців Аталанта забрала м'яч під свій контроль та намагалась створити свій шанс. В одному з моментів Де Роон прострілив з правого флангу, м'яч зачепив голову Мілітао та полетів у хрестовину воріт Куртуа. Трішки пізніше Лукман вирвався на вільний простір, але не зміг втекти від Рюдігера. Могло бути дуже небезпечно.

Реал міг піти на перерву ведучи в рахунку, бо Вінісіус проштовхнув м'яч вбік партнерів, а вийшов класний пас — Родріго пробив з вбивчої позиції, втім бергамасків врятувала поперечина. Бергамаски відповіли на початку другої половини, коли Пашаліч пробив головою з меж чужого штрафного — Куртуа в блискавичному стрибку врятував свою команду.

А після цього Реал взявся за справу. В одному з епізодів Вінісіус Жуніор прокинув м'яч повз опонента в чужому штрафному та викотив на порожні ворота Вальверде — Федеріко не вибачив. 1:0. Трохи згодом Беллінгем вивів Вінісіуса віч-на-віч з Муссо, але той не зміг переграти голкіпера. Думаєте, що це все? А ось і ні! Беллінгем отримав м'яч в чужому штрафному та пробив — м'яч після рикошету опускався в кут воріт, але Муссо вибив м'яч з лінії воріт.

Досягли свого мадридці трохи згодом - Беллінгем отримав м'яч після прострілу Вінісіуса та покотив в центр на Мбаппе, а той пробив точно в кут воріт. 2:0. Аталанта пішла в атаку великими силами, але не могла здивувати оборону супротивника. Натомість цілком могла пропустити третій м'яч, коли Модрич шикарним пасом знайшов Вінісіус, а то прострілив — після рикошету м'яч пройшов вздовж лінії воріт.

В завершальній частині матчу команду демонстрували не найвищий темп гри. Мадридці не дуже хотіли забивати, а Аталанті це банально не вдавалось. Фінальний свисток зафіксував перемогу Реала. Тепер мадридці — найтитулованіша команда в історії Суперкубка Європи.

Реал Мадрид - Аталанта 2:0

Голи: Вальверде, 59 Мбаппе, 69

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль (Себальйос, 89), Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені — Родріго (Модрич, 77), Беллінгем (Васкес, 89), Вінісіус Жуніор (Гюлер, 88) — Мбаппе (Діас, 84)

Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін (Палестра, 90), Колашинац (Баккер, 71) — Дзаппакоста (Ретегі, 64), де Роон, Едерсон, Руджері — Пашалич (Манцоні, 90) — Де Кетеларе (Годфрі, 64), Лукман

Попередження: Беллінгем, Вінісіус — Лоренсо, Джимсіт