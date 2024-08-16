Інше

Швейцарська легенда повернулася туди звідки все починалося.

Джердан Шакірі, який напередодні залишив представника МЛС Чикаго Файр, довго без клубу не залишався.

Як повідомляє офіційний сайт Базеля, 32-річний швейцарець підписав зі своїм рідним клубом трирічний контракт. У складі "ротблау" Джердан виступатиме під 10-м номером.

"Це наповнює мене гордістю, і я дуже радий, що сьогодні можу повернутися у своє рідне місто. Я був глибоко пов'язаний із клубом і регіоном із дитинства. Як вболівальник і, звичайно ж, як гравець. Я став футболістом саме в Базелі і потім зміг почати міжнародну кар'єру.

Тепер я хотів би знову досягати успіху разом із Базелем і з нетерпінням чекаю моменту, коли зможу побачити наших вболівальників на стадіоні", — сказав Шакірі.

Нагадаємо, що Джердан Шакірі є вихованцем саме швейцарського Базеля, в структурі якого перебував з 2007 по 2012 роки перед тим, як перейти до мюнхенської Баварії. За цей час він відіграв 130 матчів, забив 23 голи та віддав 27 результативних передач.