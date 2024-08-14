Северная Америка

36-річний швейцарець виступав за американський клуб з лютого 2022 року.

Чикаго Файр на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Джердана Шакірі.

Угода з 32-річним швейцарцем була розірвана за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, Джердан виступав за клуб МЛС з лютого 2022 року. На рахунку Шакірі 75 матчів, 16 забитих м'ячів та 20 результативних передач.

До кар'єри в МЛС Шакірі виступав за Базель, Сток Сіті, Баварію, Ліверпуль, Інтер та Ліон.

Раніше повідомлялося, що Шакірі завершив кар'єру у збірній Швейцарії.