36-річний швейцарець виступав за американський клуб з лютого 2022 року.
Джердан Шакірі, Getty Images
14 серпня 2024, 22:41
Чикаго Файр на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Джердана Шакірі.
Угода з 32-річним швейцарцем була розірвана за обопільною згодою сторін.
Нагадаємо, Джердан виступав за клуб МЛС з лютого 2022 року. На рахунку Шакірі 75 матчів, 16 забитих м'ячів та 20 результативних передач.
До кар'єри в МЛС Шакірі виступав за Базель, Сток Сіті, Баварію, Ліверпуль, Інтер та Ліон.
Раніше повідомлялося, що Шакірі завершив кар'єру у збірній Швейцарії.