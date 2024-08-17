Український форвард вийшов на заміну в матчі проти Волоса, зігравши 10 хвилин.
Роман Яремчук, Getty Images
17 серпня 2024, 22:37
У рамках першого туру грецької Суперліги Олімпіакос вирушив у гості до Волоса, де здобув перемогу з рахунком 2:0.
В цьому протистоянні свій офіційний дебют за пірейський клуб здійснив нападник збірної України Роман Яремчук, який вийшов на заміну на 81-ій хвилині, коли долю матчу було фактично вирішено.
За відведений час Роман здійснив 7 дотиків до м’яча та один раз пробив по воротах суперника (неточно).
Нагадаємо, раніше Роман Яремчук відзначився асистом за Олімпіакос у дебютному товариському матчі проти італійської Тернани.