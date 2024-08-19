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Досвідчений виконавець дав дорогу молодим.

Швейцарський воротар міланського Інтера Янн Зоммер уперше надягнув светр національної збірної власної країни 30 травня 2012 року в товариському матчі проти Румунії на полі стадіону Свісспорарена в Люцерні.

Ту гру "наті" програли з рахунком 0:1, а автором гола став нападник Георге Грозав.

Відтоді минуло вже понад 12 років, а вже 35-річний голкіпер зацементував за цей час за собою місце в стартовому складі головної країни.

Зоммер устиг взяти участь у 14 матчах Ліги націй УЄФА (20 пропущених, 2 "сухих"), виступав на чемпіонатах Європи-2016, 2020, 2024 (14/ 15 / 3) та чемпіонатах світу-2014, 2018, 2022 (7 / 12 / 1).

Однак це футбольне літо стало для Янна останнім у міжнародній кар’єрі.

Досвідчений воротар оголосив про завершення виступів за збірну Швейцарії, зупинившись на позначці в 94 зіграних матчів.