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Португальський форвард відзначився голом на старті чемпіонату Саудівської Аравії.

У стартовому турі чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср на своєму полі не зміг обіграти Аль-Раед. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 34 хвилині, коли результативним ударом після передачі Садіо Мане відзначився Кріштіану Роналду.

Потім на початку другого тайму Аль-Раед відігрався зусиллями Мохаммеда Фузаїра, який реалізував пенальті.

У середині другого тайму Роналду оформив дубль, але арбітр відмінив гол через офсайд.

Таким чином, команди обмінялися голами та поділили очки на старті нового сезону.

Свій наступний матч Ан-Наср проведе проти Аль-Фейхи у гостях. Гра відбудеться 27 серпня о 21:00 за Києвом.