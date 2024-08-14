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У фіналі команда Луїша Каштру зіграє проти Аль-Хіляля.

Ан-Наср у півфінальному матчі Суперкубку Саудівської Аравії обіграв Ат-Таавун із рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині, коли у складі команди колишнього головного тренера донецького Шахтаря Луїша Каштру, голом відзначився Айман Салем, асист якому віддав Кріштіану Роналду.

Потім на 57 хвилині сам Роналду подвоїв перевагу Ан-Насра.

Додамо, що на першій компенсованій хвилині пряму червону картку отримав Марцело Брозович.

Ат-Таавун — Ан Наср 0:2

Голи: Салем, 8, Роналду, 57.

Вилучення: Брозович, 90+1 (пряма червона картка).

Таким чином Ан-Наср вийшов у фінал турніру, де зіграє проти Аль-Хіляля, який напередодні обіграв Аль-Ахлі в серії післяматчевих пенальті. Матч відбудеться у суботу, 17 серпня, о 19:15 за Києвом.