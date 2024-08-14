У фіналі команда Луїша Каштру зіграє проти Аль-Хіляля.
Кріштіану Роналду, ФК Ан-Наср
14 серпня 2024, 21:15
Ан-Наср у півфінальному матчі Суперкубку Саудівської Аравії обіграв Ат-Таавун із рахунком 2:0.
Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині, коли у складі команди колишнього головного тренера донецького Шахтаря Луїша Каштру, голом відзначився Айман Салем, асист якому віддав Кріштіану Роналду.
Потім на 57 хвилині сам Роналду подвоїв перевагу Ан-Насра.
Додамо, що на першій компенсованій хвилині пряму червону картку отримав Марцело Брозович.
Ат-Таавун — Ан Наср 0:2
Голи: Салем, 8, Роналду, 57.
Вилучення: Брозович, 90+1 (пряма червона картка).
Таким чином Ан-Наср вийшов у фінал турніру, де зіграє проти Аль-Хіляля, який напередодні обіграв Аль-Ахлі в серії післяматчевих пенальті. Матч відбудеться у суботу, 17 серпня, о 19:15 за Києвом.