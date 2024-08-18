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Все через поразку в Суперкубку Саудівської Аравії.

Головний тренер Ан-Насра Луїш Каштру може залишити свою посаду, пише видання aawsat.

Причина такого рішення — поразка команди в матчі за Суперкубок Саудівської Аравії проти Аль-Хіляля (1:4). Керівництво Ан-Насра вже займається пошуками заміни Каштру.

Португалець очолює Ан-Наср з літа 2023 року. Минулого сезону команда фінішувала другою в чемпіонаті Саудівської Аравії і програла у фіналі Кубка країни.

Нагадаємо, Аль-Хіляль також став чемпіоном Саудівської Аравії сезону-2023/24. Ця звитяга в Кубку країни є для клубу десятою в історії та другою поспіль.