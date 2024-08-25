Чудовий старт у МЛС для німецького гравця.
Марко Ройс, Getty Images
25 серпня 2024, 13:53
У рамках матчу регулярного сезону МЛС-2024 Лос-Анджелес Гелаксі приймав Атланту Юнайтед.
За новий клуб у ході цієї зустрічі дебютував ексгравець Боруссії (Дортмунд) Марко Ройс. Півзахисник з'явився на полі в другому таймі, записавши на свій рахунок гол та асист.
Лос-Анджелес Гелаксі зараз очолює турнірну таблицю західної конференції. Лос-Анджелес, який іде другим, має 3 матчі в запасі, відстаючи від лідера на 5 очок.
Лос-Анджелес Гелаксі — Атланта Юнайтед 2:0
Голи: Пуч, 76, Ройс, 84
На 67-й хвилині Джозеф Пейнтсіл не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
Лос-Анджелес Гелаксі: Дж. Маккарті — Ямане (Куевас, 86), Йосіда, Ніл, Нельсон — Дельгадо (Ройс, 62), Серрільйо (Бругман, 62) — Г. Пек, Пуч, Фагундес (Беррі, 62) — Пейнтсіл
Атланта Юнайтед: Гузан — Леннон, Грегерсен, Вільямс, Амадор — Д. Маккарті (міранчук, 61), Сліш — Лобжанідзе (Вольфф, 81), Форчун, Сілва (Москера, 72) — Тіар (Ріос, 72)
Попередження: Пейнтсіл, Пуч — Форчун