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Чудовий старт у МЛС для німецького гравця.

У рамках матчу регулярного сезону МЛС-2024 Лос-Анджелес Гелаксі приймав Атланту Юнайтед.

За новий клуб у ході цієї зустрічі дебютував ексгравець Боруссії (Дортмунд) Марко Ройс. Півзахисник з'явився на полі в другому таймі, записавши на свій рахунок гол та асист.

Лос-Анджелес Гелаксі зараз очолює турнірну таблицю західної конференції. Лос-Анджелес, який іде другим, має 3 матчі в запасі, відстаючи від лідера на 5 очок.

Лос-Анджелес Гелаксі — Атланта Юнайтед 2:0

Голи: Пуч, 76, Ройс, 84

На 67-й хвилині Джозеф Пейнтсіл не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Лос-Анджелес Гелаксі: Дж. Маккарті — Ямане (Куевас, 86), Йосіда, Ніл, Нельсон — Дельгадо (Ройс, 62), Серрільйо (Бругман, 62) — Г. Пек, Пуч, Фагундес (Беррі, 62) — Пейнтсіл

Атланта Юнайтед: Гузан — Леннон, Грегерсен, Вільямс, Амадор — Д. Маккарті (міранчук, 61), Сліш — Лобжанідзе (Вольфф, 81), Форчун, Сілва (Москера, 72) — Тіар (Ріос, 72)

Попередження: Пейнтсіл, Пуч — Форчун