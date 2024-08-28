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Захисник Хуан Іск'єрдо пішов із життя у віці 27 років.

Помер центральний захисник Насьйоналя (Монтевідео) Хуан Іск'єрдо, який знепритомнів на полі наприкінці матчу проти Сан-Паулу, передає видання The New York Times.

Трохи більше тижня тому, 22 серпня, бразильська та уругвайська команди зустрілися в рамках другого поєдинку 1/8 фіналу плей-оф Копа Лібертадорес-2024. Іск'єрдо по перерві замінив Себастьяна Коатеса, але завершити гру не зумів, утративши свідомість.

Уругвайця помістили в машину швидкої допомоги для термінового доставлення до лікарні. Гравець опинився в реанімації та був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Зазначається, що в ході матчу в Іск'єрдо переніс зупинку серця. Епізод також вплинув на мозок Хуана.

Про смерть 27-річного гравця Насьйональ заявив сьогодні, 28 серпня. 27 років йому виповнилося вчора.

"Із найглибшим болем і шоком повідомляємо про смерть нашого гравця Хуана Іск'єрдо.

Ми висловлюємо щирі співчуття його родині, друзям, колегам і близьким. Весь Насьйональ оплакує цю непоправну втрату.

Спочивай з миром, Хуане. Ти будеш із нами назавжди", — йдеться в повідомленні клубу.

Із командою з Монтевідео захисник двічі виграв чемпіонат Уругваю.