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Португалець сім разів ставав найкращим бомбардиром турніру.

Найкращий бомбардир в історії Ліги чемпіонів Кріштіану Роналду на знак визнання видатних заслуг у найпрестижнішому турнірі світу удостоєний спеціальної нагороди від президента УЄФА Александера Чеферіна.

Досягнення Роналду в головному єврокубку за більш ніж 18 років кар'єри було відзначено в четвер, 29 серпня, під час церемонії жеребкування спільного етапу Ліги чемпіонів-2024/25 у Grimaldi Forum у Монако.

Колишній нападник Спортінга, Манчестер Юнайтед, Реала і Ювентуса забив у Лізі чемпіонів 140 голів за 183 матчі. Він на 11 голів випереджає Ліонеля Мессі і на 46 — Роберта Левандовські, які посідають друге і третє місця в списку найкращих бомбардирів.

Роналду сім разів (частіше, ніж будь-хто інший) ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів.

Роналду належить рекорд і за кількістю голів в одному розіграші Ліги чемпіонів — у ЛЧ-2013/14 він забив 17 голів, включно з переможним м'ячем у ворота Атлетіко у фіналі.

Багаторазовий володар Золотого м'яча і нагороди Найкращому гравцеві року за версією УЄФА є найкращим бомбардиром в історії єврокубків (145 голів у 197 матчах), а також найкращим бомбардиром в історії на рівні збірних (130 голів у 212 матчах).

Раніше повідомлялося, що Роналду забив 899-й гол у кар'єрі.