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Француз близький до переходу в Саудівську Аравію.

Баварія отримала пропозицію від Аль-Хіляля щодо трансферу вінгера Кінгслі Комана.

За даними Флоріана Плеттенберга, саудівський клуб запропонував мюнхенцям 40 млн євро за француза. Рішення про перехід має ухвалити сам футболіст.

Баварія не тиснутиме на гравця, але якщо він вирішить перейти до Аль-Хілалю, його відпустять.

У минулому сезоні Бундесліги француз провів 17 матчів, відзначившись 3 голами і 3 асистами.