Команди отримали суперників.
UEFA via Getty Images
30 серпня 2024, 15:16
Сьогодні в Монако пройшло жеребкування загального етапу Ліги Європи. У турнірі виступатимуть 36 клубів. Вони розподілені по чотирьох кошиках.
На стадії загального етапу кожна команда проведе по 8 матчів: 4 вдома, 4 на виїзді. В 1/8 виходять команди, які посіли 8 перших місць. Команди з 9 по 24 місце проведуть спарені стикові матчі. Для команд з 25-го до 36-го місця євросезон закінчиться.
Остаточний розклад та час початку матчів буде оголошено 31 серпня.
Суперники клубів із 1-го кошика
Суперники клубів із 2-го кошика
Суперники клубів із 3-го кошика
Суперники клубів із 4-го кошика