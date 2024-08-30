Ліга Європи

Команди отримали суперників.

Сьогодні в Монако пройшло жеребкування загального етапу Ліги Європи. У турнірі виступатимуть 36 клубів. Вони розподілені по чотирьох кошиках.

На стадії загального етапу кожна команда проведе по 8 матчів: 4 вдома, 4 на виїзді. В 1/8 виходять команди, які посіли 8 перших місць. Команди з 9 по 24 місце проведуть спарені стикові матчі. Для команд з 25-го до 36-го місця євросезон закінчиться.

Остаточний розклад та час початку матчів буде оголошено 31 серпня.

Суперники клубів із 1-го кошика

Суперники клубів із 2-го кошика

Суперники клубів із 3-го кошика

Суперники клубів із 4-го кошика